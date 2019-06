Pizzaketen neemt klanten in de maling met ‘nepvlees’ en krijgt nu forse kritiek kg

28 juni 2019

13u57

Bron: BBC 2 Bizar Een week geleden pakte de keten Hell Pizza in Nieuw-Zeeland uit met een nieuwe creatie: de Burger Pizza, met stukjes hamburger. Pas gisteren liet het restaurant weten dat de pizza eigenlijk gemaakt werd met een plantaardige vleesvervanger. De marketingstunt viel niet bij iedereen in de smaak.

Op een week tijd werden zo’n drieduizend exemplaren van de nieuwe ‘Burger Pizza’ besteld, laat de keten weten. Geen van de klanten in kwestie wisten echter dat het om een compleet vegetarische pizza ging. Het nepvlees is afkomstig van het Amerikaanse Beyond Meat, een populaire producent van plantaardige vleesalternatieven die naar eigen zeggen nauwelijks van echt vlees te onderscheiden zijn.



De onthulling riep gemengde reacties op. Sommige klanten zagen er geen graten in. “De pizza was lekker en ik was aangenaam verrast toen ik ontdekte dat het vleesvrij was. Ik zou het niet geraden hebben”, schrijft een fan op de Facebookpagina van het restaurant.



Bij anderen schiet de actie in het verkeerde keelgat. “Het was echt niets om over naar huis te schrijven”, zegt een andere klant. “Tot Hell Pizza onthulde dat we niet aten wat we dachten te eten en nu voel ik me ziek omdat een merk dat ik vertrouwde me heeft misleid.”

Allergie

Verschillende mensen maakten zich ook zorgen over de mogelijke gevolgen voor klanten met voedselallergieën. “Niet alleen is dit een schending van de Fair Trading Act (het statuut in Nieuw-Zeeland rond oneerlijke handelspraktijken, red.), je verzuimde ook om alle ingrediënten op te lijsten. Er zijn veel mensen in de gemeenschap die allergisch zijn voor sommige van deze plantaardige producten”, klinkt het in één van de reacties.



De plantaardige burgers worden hoofdzakelijk gemaakt van proteïnen uit erwten. Op de website waarschuwt Beyond Meat dat mensen met een ernstige allergie voor peulvruchten, zoals pinda’s, ook voorzichtig moeten zijn wanneer ze proteïnen uit erwten aan hun dieet toevoegen. De burger bevat overigens geen gluten of soya.



Volgens sommigen lijkt het dan weer onwaarschijnlijk dat iemand met ernstige voedselallergieën een nieuwe pizza zou proberen zonder eerst te informeren naar de ingrediënten. “Zelfs al was het een echte hamburger, daar zijn ook tientallen soorten van, dus waarom zou je die ingrediënten ook niet checken?”

“Nooit gelogen”

Volgens algemeen directeur Ben Cumming wilde Hell Pizza met de stunt vooral het debat over duurzame vleesalternatieven op gang trekken. “Veel mensen worden meteen afgeschrikt door het idee van nepvlees, dus we hebben beslist om de vleesvrije origine niet te onthullen, omdat we zo zeker waren dat ze van deze burgers zouden genieten”, zegt Cumming aan BBC.



Ook verzekert de directeur dat er technisch gezien nooit werd gelogen. De keten had het steeds over “burger patties”, wat min of meer neerkomt op iets zoals ‘burgerschijven’. Het woord “vlees” werd nooit vermeld, en dus is er volgens Hell Pizza geen sprake van misleidende handelspraktijken.



“Als het stiekem toevoegen van vleesvrije opties op een pizza mensen aanmoedigt om open te staan, dan doen we dat graag”, besluit hij.