Pizza beëindigt vier uur lange verschansing mvdb

28 februari 2019

17u48

Bron: Pensacola News Journal 0 Bizar Een gewapende Amerikaan die zich vier uur lang verschanste en ermee dreigde zichzelf iets aan te doen, heeft zich zonder bloedvergieten overgegeven. De onderhandelaars van de politie beloofden hem pizza indien hij ongewapend de kamer zou verlaten. Een aanbod waar Evan McLemore (33) dinsdag in de kustplaats Pensacola (Florida) op inging.

De man had zichzelf omstreeks tien uur in de voormiddag gebarricadeerd in een kamer van het huis van een van zijn ouders. De ex-gevangene verklaarde gewapend te zijn en was onder invloed van verschillende drugs. De politie nam geen riscio en trommelde onderhandelaars en een zwaarbewapend arrestatieteam op.

De onderhandelaars konden pas een doorbraak brereiken toen McLemore de belofte kreeg dat hij een stuk pizza zou krijgen. De hongerige dertiger deed het gevraagde en gaf zich over, maar of hij ook daadwerkelijk zijn lekkernij kreeg, is niet geweten. Hij werd opgepakt en zit in de cel.