Pitbull valt vrouw aan in metro en wil niet meer lossen: "Maar ze heeft het zelf uitgelokt" SVM

25 april 2018

22u25

Bron: Bizar 13 Bizar Heftig tafereel op de metro in New York: een pitbull viel een vrouw aan en plantte zijn scherpe tanden in haar schoen. Hoezeer het baasje ook aan de leiband trok, de viervoeter wilde niet meer lossen. "Haal die hond weg! Bel de politie! Je vliegt in de gevangenis en de hond zal een spuitje krijgen!", riepen de omstanders onder meer.

Na meer dan dertig seconden slaagde de dame er in om haar schoen uit te trekken. De eigenaar van de pitbull gooide het kleinood gefrustreerd terug in haar richting.

Volgens de maker van het filmpje was het echter de vrouw die schuld treft. "De hond is niet gemeen. Zij heeft hém aangevallen", klinkt het.

Wat er ook van zij: volgens de wet mogen honden in New York enkel de metro op als ze in een draagtas zitten. "Dit is een duidelijke overtreding", aldus een woordvoerder van de Metropolitan Transportation Authority. "We hebben de politie op de hoogte gebracht."

Wie getuige is van zo'n aanval kan best de achterpoten van de hond vastnemen en omhoog rukken, alsof u een laken uitslaat. Het dier moet dan sowieso de kaken ontspannen.