Pilote stapt uit rijdend vliegtuig en doet de Keke Challenge Sven Van Malderen

29 augustus 2018

12u01

Bron: Daily Mail 3 Bizar Met auto's, oké... Maar met een vliegtuig? In die versie hadden we de Keke Challenge nog niet gezien. De primeur is voor Alejandra Manriquez en een van haar stewardessen.

Snel even het toestel laten bollen, dan uitstappen en een dansje uit de heupen schudden: het ziet er vermakelijk uit, maar niet iedereen kan de stunt pruimen. "Ze zouden beiden ontslagen moeten worden", klinkt het onder meer. Anderen wijzen er echter op dat het meer dan waarschijnlijk om een privévliegtuig gaat dat voortgesleept wordt.

Alejandra neemt haar job alvast meer dan serieus. "Een carrière in de luchtvaart is sowieso veeleisend", schreef ze ooit op een site voor piloten. "Enkel als je passie groot genoeg is, kan je alle obstakels overwinnen. Elke tegenslag op mijn weg beschouw ik als een zegen, enkel zo kon ik de sterkste versie van mezelf ontplooien en professionele pilote worden."

De rage begon heel onschuldig, met fans die hun beste dansmoves bovenhaalden op de hit 'In My Feelings' van de Canadese rapper Drake. Het bewuste nummer gaat over ene Kiki of Keke, vandaar de verschillende benamingen. Maar opeens begonnen mensen ook te 'dansen' terwijl ze uit rijdende auto’s sprongen.

Beroemdheden als Afrojack, Will Smith en Steve Aoki sprongen meteen op de kar. Ook Rode Duivel Michy Batshuayi en Dorothée Poulain (de wederhelft van Club Brugge-verdediger Benoit, nvdr) gaven inmiddels al het beste van zichzelf.

Niet zelden eindigt de stunt echter met een ongeval, zoals u hieronder kan zien. In ons land waarschuwde de politie dat zo'n inbreuk op de wegcode een boete tot 2.000 euro kan opleveren.