Piloot vliegt per ongeluk verkeerd: vliegtuig landt in Schotland in plaats van Duitsland kg

25 maart 2019

15u40

Bron: BBC 4 Bizar Een vliegtuig van British Airways heeft onbedoeld een flinke omweg gemaakt. De vlucht moest vandaag eigenlijk in het Duitse Düsseldorf landen, maar kwam terecht in Edinburgh, Schotland. De passagiers werden zich pas bewust dat ze in het verkeerde land arriveerden toen het toestel al aan de landing begon.

Het vliegtuig vertrok ‘s morgens vroeg vanuit Londen en zou normaal even later in Düsseldorf weer moeten landen. Een 24-jarige passagier, die voor haar werk naar Duitsland moest, liet aan BBC weten dat ze pas besefte dat er iets mis was toen de piloot iedereen welkom heette in Edinburgh. Ze nam aan dat hij een grapje maakte en vroeg zelfs aan het cabinepersoneel of het om een foute mop ging. Maar dat was niet zo: de vlucht naar Düsseldorf was per abuis in Edinburgh geland.



Toen de piloot werd ingelicht, kwam die - spreekwoordelijk - uit de lucht vallen. Hij vroeg aan de passagiers wie er nog naar Düsseldorf wilde gaan. Iedereen stak zijn hand op.



“De piloot zei dat hij geen idee had hoe het was gebeurd. Hij zei dat het nog nooit was voorgevallen en dat het cabinepersoneel een oplossing zou bedenken”, aldus de passagier.

Foute documenten

Het probleem werd veroorzaakt door een fout in de vluchtdocumenten, meldt BBC. De Duitse vluchtmaatschappij WDL Aviation, die de vlucht regelde in het kader van een leasingcontract met British Airways, had de foute papieren doorgegeven. Zowel de piloot als de luchtverkeersleiders waren zich dus van geen kwaad bewust. Op hun documenten stond wel degelijk Edinburgh als eindbestemming.



Na meer dan twee uur kon het toestel dan toch weer opstijgen richting Düsseldorf. Die wachttijd was volgens de passagier geen pretje: de toiletten raakten geblokkeerd, er waren niet genoeg snacks op het vliegtuig en het werd het al snel benauwd op het vliegtuig.



Enkele passagiers reageerden ook op Twitter. “Het is een interessant concept, maar ik denk niet dat iemand aan boord zich had opgegeven voor deze ‘mystery’-reisloterij”, schrijft iemand.

@British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh 😅? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery... #BA3271 #frequenttravel #britishairways Son Tran(@ sontrantuan) link

Er wordt nog onderzocht hoe de foute vluchtdocumenten konden worden doorgegeven. British Airways zegt voorlopig dat het geen verdere informatie heeft over het voorval, maar dat het de getroffen passagiers persoonlijk zal contacteren.

