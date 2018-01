Piloot kerft huwelijksaanzoek in sneeuw op bevroren meer kv

19 januari 2018

18u06

Bron: KARE11, Twin Cities 101 Bizar Dankzij de Amerikaanse Gavin Becker ligt de lat voor ‘het ideale huwelijksaanzoek’ nu wel erg hoog. De man stelde de grote vraag met gigantische letters in de sneeuw en vloog dan met zijn vriendin over het werk.

Becker, die luchtvaart studeert aan de universiteit van North Dakota, had samen met zijn familie bekokstoofd hoe hij zijn vriendin Olivia Toft ten huwelijk zou vragen. De locatie van het aanzoek lag voor de hand: Gavins ouders runnen een hotel aan de oever van het Eight Crow Wing Lake nabij Nevis, Minnesota. “We besloten dat hij in pilootstijl zijn aanzoek in een vliegtuig moest doen,” vertelt vader Ed Becker. “Ik deed 28 jaar geleden zelf mijn aanzoek in een boot op dit meer.”

“Hij is zo’n strever,” zegt Ed over zijn zoon. “Hij vraagt nooit om hulp, nogal een doe-het-zelver.” Maar deze keer had Gavin wel de hulp van zijn familie nodig. Ed, zijn vrouw Sara, hun dochter Katie en haar vriend Austin stapten in de sneeuw de vorm van de letters af en maakten de afgestapte paadjes vervolgens volledig sneeuwvrij met een sneeuwblazer. Volgens Ed duurde het zo’n vierenhalf uur om letters van 7,5 meter groot af te werken. “Ik deed het gewoon op het zicht,” aldus Ed. “Het is niet zo moeilijk als het lijkt.”

Olivia had Gavin voor kerst gevraagd om een vluchtje met het vliegtuig, dus ze vermoedde helemaal niks toen haar vriend haar meenam. De ijskoude temperaturen dreigden echter het plan even nog in de war te sturen toen de Cessna niet wilde starten, maar uiteindelijk kreeg hij het toestel toch in gang.

Gavin probeerde het ideale moment af te wachten om zijn vriendin de grote vraag te stellen. “Ik was erg onder de indruk van hoe goed ze het gedaan hadden,” zegt hij over de boodschap die zijn familie had geschreven in de sneeuw. “Als mijn vader iets doet, gaat hij er niet licht overheen.”

Toen Olivia plots het liefdesbericht in de sneeuw zag, was ze stomverbaasd. “Ze keek een seconde naar me, keek dan weer even naar het bericht en dan weer naar mij. Ik dacht: ‘dit is het moment’. Ik haalde de ring boven,” herinnert Gavin zich. Hij had een hele speech voorbereid voor het belangrijke moment, “maar op dat ogenblik was ‘wil je met me trouwen?’ het enige dat ik kon uitbrengen,” herinnert hij zich.

Olivia was "gelukkig, opgewonden en geschokt" en zei "ja", aldus Gavin. Na de landing deed hij het aanzoek nog eens over in de sneeuw.

Een trouwdatum hebben de tortelduifjes nog niet.