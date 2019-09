Piloot in opleiding zet toestel aan de grond nadat instructeur bewustzijn verliest jv

02 september 2019

09u25

Bron: BBC 2 Bizar Australiër Max Sylvester zal zijn eerste vliegles in een Cessna van zaterdag in Perth niet snel vergeten. De piloot in opleiding zag plots hoe zijn instructeur het bewustzijn verloor en moest toen zelf het toestel aan de grond zetten. Hij slaagde met grootste onderscheiding.

Max Sylvester, uit West-Australië, had amper twee vlieglessen gehad en had nog nooit een landing uitgevoerd toen zijn leraar zaterdag plots uitviel tijdens zijn eerste les in een Cessna. Na ongeveer een uur vliegen moest Sylvester de luchtverkeersleiding laten weten dat hij in nood was. “Hij leunt tegen mijn schouder”, zei Sylvester over zijn instructeur. “Ik probeer hem rechtop te krijgen maar hij valt telkens weer om.”

Op de vraag of hij de Cessna kon besturen, zei de leerling-piloot: “Dit is mijn eerste les”. Personeel van de verkeerstoren van de luchthaven van Jandakot in Perth moest Sylvester begeleiden om hem veilig te laten landen. Dat lukte wonderwel, onder de angstige blikken van de echtgenote en drie kinderen van Sylvester.

De vliegschool prees Sylvester en de luchtverkeersleiding achteraf. Ze liet weten dat het toestel “niet de minste schade” had opgelopen en dat het “een perfecte landing” was.

De instructeur werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand was stabiel.