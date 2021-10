Pikante video in kathedraal Toledo doet stof opwaaien: “Excuses aan alle katholieken die zich hierdoor beledigd voelen”

Dansende lijven die tegen elkaar aanschurken in de kathedraal van Toledo? Gelovigen wisten even niet wat ze zagen toen ze de nieuwe clip van rapper C Tangana onder ogen kregen. De lokale aartsbisschop verontschuldigde zich bij alle katholieken die zich hierdoor beledigd voelden. “Ik wist op voorhand niets van dit project”, klinkt het.

In de video is te zien hoe de rapper in de kathedraal innig danst met de Argentijnse zangeres Nathy Peluso. Een priester houdt haar kronkelende lichaam intussen stiekem in de gaten.

Maar daar blijft het niet bij: C Tangana trekt zijn danspartner ook bij de haren, naar het voorbeeld van een demon op een van de schilderijen in de kathedraal. En even verderop is Peluso (zedig) naakt te zien, terwijl ze het afgehakte hoofd van C Tangana in haar hand houdt.

Volledig scherm © RV

Amper enkele uren nadat de clip gisteren gelanceerd werd, werd de aartsbisschop op het matje geroepen. “Ik betreur ten zeerste wat hier gebeurd is”, laat hij weten. “Ik wist op voorhand niets van dit project. Een heilige plek werd op ongepaste manier gebruikt voor vertier. We vragen vergiffenis bij alle gelovigen die zich hierdoor terecht gekwetst voelen. We zullen ook de procedures herbekijken, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.”

“Niemands geloof wordt beledigd”

De deken van de kathedraal wist wel wat er te gebeuren stond. En hij kan nu ook best leven met het resultaat, zo blijkt. “Het liedje stelt een bekering voor, ontstaan uit de liefde”, aldus Juan Miguel Ferrer Grenesche. Waarop hij prompt een stukje tekst citeert. “’Ik was een atheïst, maar nu geloof ik. Een mirakel zoals jij moet wel uit de hemel komen’.”

“Visueel kan het misschien wel provocerend overkomen, maar niemands geloof wordt beledigd”, stelt Grenesche. “Kerkverlaters worden hierdoor misschien zelfs overtuigd om terug te keren. Als iemand hier een zure nasmaak aan overhoudt, wil ik me er wel voor verontschuldigen.”

In augustus werd C Tangana al eens beschuldigd van seksisme. Hij maakte toen reclame voor zijn nieuwe song Yate (Jacht) door te poseren naast een heleboel dames in bikini.

Volledig scherm © Instagram