Pikante ‘dragqueenshow voor baby’s’ schiet bij Britten in verkeerde keelgat

In het Verenigd Koninkrijk is verontwaardiging ontstaan over een ‘dragshow voor baby’s’ die veel te pikant uitgedraaid is. Eén artieste ging met de borsten bloot, nadien doken ook nog een dragqueen in string en een acrobaat in bondagetenue op. “Platvloers en ziekelijk”, luidt het oordeel op sociale media.

De voorstelling maakte deel uit van het Vault Festival, een podium voor live acts in Londen. De entertainers van Caba Baba Rave beloven hun publiek “een streepje vreugde in de namiddag”. Ze omschrijven zichzelf als een “heus cabaretspektakel, met betoverende momenten om de zintuigen van de baby te prikkelen”. “En afsluiten doen we met een ravefeestje.”

Op foto’s is te zien hoe een van de artiesten acrobatische toeren uithaalt terwijl hij in bondageoutfit aan het plafond bengelt. Zijn kompaan hangt dan weer ondersteboven aan een stoel, enkel gehuld in string en stiletto’s. En Bettsie Bon Bon, een grote naam in het burlesque wereldje, houdt topless een baby in de lucht. De aanwezige moeders volgden het spektakel van dichtbij, met hun kind op de schoot.

Volledig scherm Een artiest hangt ondersteboven aan een stoel, enkel gehuld in string en stiletto’s. © Instagram

“Mislukte poging om Cirque du Soleil na te doen”

De reacties op sociale media laten aan duidelijkheid niet te wensen over. “Dit lijkt op een mislukte poging - met de billen bloot - om Cirque du Soleil na te doen”, klinkt het onder meer. Of nog: “Hoe komen ouders erbij om hun kroost hier mee naartoe te nemen? Deze show is veel te geseksualiseerd.” En: “Ik heb veel homovrienden, maar een man in een string mag niet de normaalste zaak van de wereld lijken. Wat is er mis met pluizige konijntjes en (kinderboekschrijfster; nvdr) Beatrix Potter? Mogen baby’s niet meer onschuldig blijven?”

Volledig scherm De meeste moeders die aanwezig zijn, kunnen het spektakel wél smaken. © Instagram

Shows afgelast

De organisatoren van het evenement zien er geen kwaad in. “We wilden een show creëren waar we als mama zelf heen zouden willen gaan”, aldus Gemma Daubney (38) en Liz West (37). “Vergelijk het met een leuk avondje uit in Londen, inclusief cabaret, dans en drank. Maar dan ben je toch nog op tijd thuis om je kleintje in bed te stoppen.” Leuk weetje: in een vorig leven stonden beide dames zelf kunstjes te verkopen op de planken.

Volledig scherm Gemma Daubney (R) stond in een vorig leven zelf op de planken. © RV

Door de bikkelharde reacties zag Caba Baba Rave zich echter verplicht om de komende (uitverkochte) shows af te gelasten. Profielen op sociale media dienden ook privé gezet te worden. “De oneerlijke media-aandacht heeft zijn effect niet gemist, zelfs trollen hebben het nu op ons gemunt", klinkt het. “We kunnen een adempauze gebruiken, al was het maar voor ons mentaal welzijn. We zijn geen groot bedrijf die dit soort aanvallen aankan. We zijn maar twee mama’s die vreugde en liefde proberen te verspreiden, meer is het niet.”