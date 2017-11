Pikachu kan blijkbaar praten en Pokémon-fans zijn in shock ADN

Pokémon Bizar Pikachu van 'Pokémon' kan blijkbaar op verbaal vlak veel meer dan wat schattige kreetjes en 'Piiikaaachuuuu' roepen. In de nieuwste film, deze week voor Brits publiek getoond, ging het gele figuurtje uit de bekende Japanse animatiereeks zowaar over tot een volzin.

Hi, I am just learning that Pikachu speaks English in the new Pokemon movie and, yes, it is extremely fucking weird pic.twitter.com/k5hm5lyW7Y Ryan Broderick(@ broderick) link

In een koddige emotionele bekentenis – tijdens een vermoedelijke hallucinatie van zijn maatje Ash - zei Pikachu plots niet “Pika Pika”, maar wel:“It’s because I always want to be with you”. Gevolg: consternatie in én buiten de cinemazaal.

In Japan kwam ‘Pokémon The Movie: I Choose You’ al in juli uit, maar nu pas is er de Engelstalige versie. De sprekende Pikachu leidde tot heel wat ‘oooh’s’ en ‘aaahs’ in de bioscoopzaal, maar ook op sociale media wordt er geschokt gereageerd op de uitspatting van het populaire figuurtje. Stemactrice Kate Bristol, die de nu al iconische zin van Pikachu uitsprak, laat de controverse aan zich voorbijgaan. “Ik heb me rot geamuseerd met deze Pikachu van een halve seconde”, lacht ze.