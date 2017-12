Pijnlijke weddenschap: roltrap is geen glijbaan EB

20u36

Bron: 20 Minuten 283 RV Een weddenschap onder (dronken) vrienden is pijnlijk afgelopen voor Freddie Andrews. Bizar Een weddenschap onder (dronken) vrienden is pijnlijk afgelopen voor Freddie Andrews. De 22-jarige Brit uit Tonbridge in Kent wilde wel eens tonen dat hij ballen genoeg had om de roltrap links (en rechts) te laten liggen en zich te laten gaan op de 'glijbaan' tussen de twee escalators in een Londens metrostation.

Freddie heeft inderdaad nog ballen genoeg, maar het scheelde niet veel... De jongeman, die naar verluidt terugkeerde van een dartstoernooi, was vergeten dat er ook een noodknop hoort bij een roltrap en er zich hier en daar andere onvoorziene obstakels bevinden op die 'glijbaan'. Waar hij vervolgens met zijn edele delen onzacht mee in aanraking kwam.

De onfortuinlijke Freddie verklaarde achteraf dat hij op het moment zelf amper pijn had. Dat schreef hij aan de tien halve liters bier die hij voordien had gedronken. 's Anderendaags, bij het ontwaken, was het evenwel een heel ander verhaal. "Ik raakte amper uit mijn bed", klonk het toen.