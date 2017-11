Pijnlijke blunder: agent schakelt collega uit met stroomstootwapen sam

18u45

Bron: KameraOne 1

In Ohio is een banale arrestatie uitgedraaid op een pijnlijke blunder. Agenten die een melding hadden gekregen van familiaal geweld wilden een man oppakken nadat die weigerde zijn identiteitskaart te tonen. De agenten trokken de verdachte uit een wagen, waarna een van de politiemannen een stroomstootwapen bovenhaalde. Net toen hij wou schieten, ging zijn collega in de weg zitten, met alle pijnlijke gevolgen van dien.

rv