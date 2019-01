Pijnlijk: vreemdganger laat tattoo vol spelfouten zetten om echtgenote terug te winnen IB

07 januari 2019

00u01

Bron: New Zealand Herald 0 Bizar Een man die is vreemdgegaan met een prostitué, heeft geprobeerd zijn vrouw terug te winnen door een enorme tattoo op zijn buik te laten zetten, waarin hij niet alleen schuld bekent, maar ook toegeeft een ‘leugenaar’, ‘manipulator’, ‘vreemdganger’ en een ‘oneerlijke, respectloze hoerenloper’ te zijn.

De man, José L. Torres, besloot dat de enige manier om zijn vrouw te laten weten dat hij enorm veel spijt van zijn avontuurtje heeft, om zijn fout te laten vereeuwigen op zijn eigen borst en buikstreek.

“Ik, José L. Torres, neem vrijwillig een tatoeage op 2 januari 2019 zodat ik het vertrouwen van mijn vrouw terug kan winnen omdat ik pijn en verdriet in ons huwelijk gebracht heb”, staat er te lezen op de borstkas van de man. Wat volgt is een lijstje van slechte kwaliteiten die de man toegeeft te bezitten. “Ik ben een leugenaar, manipulator, vreemdganger en een oneerlijke, respectloze hoerenloper.”

Spelfouten

Alsof het allemaal al niet pijnlijk genoeg is, blijken er verschillende spelfouten in de tatoeage te staan. Zo staat er ‘decieving’ (oneerlijke, wat ‘deceiving’ moet zijn) en ‘disrespectul’ in plaats van ‘disrespectful (respectloos).

De tattoo-artist die de tatoeage zette en het beeld op sociale media deelde, ene Jordi, verontschuldigt zich dat hij pas na het zetten van de tattoo doorkreeg dat er spelfouten in de tekst stonden.

“Aartslelijk”

De tatoeage en de man die hem liet zetten worden intussen genadeloos afgekraakt op sociale media. “Zijn vrouw wil er waarschijnlijk niet elke keer aan herinnerd worden dat hij vreemdging wanneer ze hem zonder t-shirt ziet rondlopen”, klinkt het. “Het geld voor die tattoo was beter richting de scheiding gegaan, die er uiteindelijk wel zal komen”, zegt iemand anders. Anderen vonden de tattoo dan weer ‘aartslelijk’ en Torres zelf een ‘idioot’ om hem te laten zetten…