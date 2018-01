Pijnlijk: jongen van 95 kilo doet 'bommetje' op man die uit waterglijbaan komt LB

16u51 0 Bizar Een Britse toerist klaagt het reisbedrijf Jet2Holidays aan nadat een jongen van 95 kilo een 'bommetje' maakte en daarbij per ongeluk pal op de man belandde toen die uit een waterglijbaan kwam. De 44-jarige Graham Hyde liep door de onfortuinlijke botsing in een hotel in Barcelona vorige zomer een hersenschudding op en een trauma aan de spieren in zijn nek en bovenrug. Zijn vrouw filmde het incident met haar smartphone.

Hyde was pas enkele uren eerder in het hotel aangekomen waar hij met zijn achtjarig dochtertje en zijn vrouw hun huwelijksverjaardag wilde vieren.

Ik zag iets enorms op me afkomen en pas later besefte ik dat het een jongeman was die met zijn achterwerk op mijn hoofd sprong. Ik hoorde een gekraak en dacht dat mijn nek gebroken was. Graham Hyde

"Ik zag iets enorms op me afkomen en pas later besefte ik dat het een jongeman was die met zijn achterwerk op mijn hoofd sprong. Ik hoorde een gekraak en dacht dat mijn nek gebroken was. De impact was zo groot dat ik onder water een volledige tuimeling om mijn as maakte". Met moeite raakte de man uit het zwembad, waarna hij in shock ging terwijl toegesnelde redders warme en koude compressen in zijn nek legden, waar hij ook nog een een verbrande huid aan overhield.

"Ik trilde als een espenblad, ik voelde me misselijk en het leek wel of mijn nek in brand stond. Ik verkrampte over mijn hele lijf. Ik kon mijn armen niet meer opheffen, bij elke beweging had ik pijnscheuten in mijn nek". (lees verder onder de foto)

PA "Ik hoorde gekraak en dacht dat mijn nek gebroken was".

Taxistaking

Pas twee uur later werd de man met een ziekenwagen naar de kliniek gebracht. Tot overmaat van ramp bleken de taxichauffeurs die dag te staken en moest hij met een nekbrace om "terug naar het hotel strompelen in de blakende zon en met gruwelijke pijn".

Nu, maanden later, heeft de man nog altijd pijn en stijfheid, ondanks zijn bezoeken aan de fysiotherapeut. Wat de zaak nog erger maakt, is dat Hyde naar eigen zeggen al die tijd niets heeft gehoord van het reisbedrijf.

Zijn advocaat laat weten dat Hyde de jongen die op hem sprong niets verwijt, maar vraagt zich af waarom er geen waarschuwingsbord of een omheining was om de zone waar mensen uit de glijbaan komen af te schermen.

"Onze vakantie was naar de haaien en we worden genegeerd door het reisbedrijf. Is een simpele reactie of verontschuldiging te veel gevraagd?". Het reisbedrijf laat weten dat ze de zaak onderzoeken. "Maar omdat dit deel uitmaakt van een lopende rechtszaak, kunnen we er niets over kwijt", klonk het.

rv