Pijlstaartrog blijft met stekel hangen in kruis van Chinese zwemmer

04 september 2018

16u42

Bron: shangaiist, global times 0 Bizar In Zuid-China is een jongeheer naar een ziekenhuis gebracht, nadat hij door een pijlstaartrog gestoken was in zijn geslachtsorgaan. Over zijn verwondingen is niets bekend, maar veel mensen hebben medelijden met pijn die de zwemmer heeft moeten doorstaan.

De man was zaterdag gaan zwemmen voor de kust van het eiland Hainan, in de Zuid-Chinese zee. Toen hij terug aan het strand kwam, kon hij zich nog net op het strand hijsen. Daar bleek dat hij was aangevallen door een pijlstaartrog. Die staat erom bekend dat hij erg agressief is. Wanneer hij zich bedreigd voelt, zwaait hij met zijn staart die op het einde voorzien is van een scherpe stekel met weerhaken. Daarmee was hij blijven hangen in de penis van de zwemmer.

Videobeelden tonen hoe de jongeman vergaat van de pijn, terwijl hij op het strand ligt. Hulpverleners slaagden er niet meteen in de stekel los te maken. Daarom knipte een redder, onder begeleiding van een arts, de staart van de vis af. Nadat de man uiteindelijk bevrijd werd van de weerhaken aan de stekel, kon hij zelf nog rechtstaan, alvorens op de brancard te gaan liggen. Hij werd voor medische hulp naar een ziekenhuis gebracht. De beelden van het incident gingen in China viraal op sociale media. Veel gebruikers zeggen al pijn te krijgen, alleen nog maar door naar de beelden te kijken.

De pijlstaartrog kan ook dodelijk zijn. De 44-jarige Australische natuurdocumentairemaker Steve Irwin overleed in 2006 door een steek van een giftige pijlstaartrog in het hart.