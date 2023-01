Piepklein, maar levensgevaarlijk: Australië zoekt op route van 1.400 (!) kilometer naar radioactieve capsule

De autoriteiten in de deelstaat West-Australië verspreidden vorige week een waarschuwing voor een radioactieve stof. Het gaat om een capsule die gebruikt wordt in een stralingsmeter in de mijnbouw. Het pakketje is van een beveiligde vrachtwagen gevallen, die op 16 januari aankwam in een opslagruimte. Toen leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Pas op 25 januari werd de verdwijning opgemerkt.