Piepjonge Siamese tweeling zet allereerste stapjes

19u57 0 AP Bizar De op 30 januari dit jaar geboren Siamese meisjestweeling Callie en Carter Torres heeft gisteren voor de eerste keer een stukje gelopen dankzij een zogenoemde bouncer: een veerstoeltje met daaraan elastieken bevestigd. De Amerikaanse zusjes zitten met de buikjes aan elkaar vast. Ze hebben samen twee beentjes, maar wel ieder twee armpjes.

Chelsea (23) en haar echtgenoot Nick (22) willen hun baby's zo normaal mogelijk laten opgroeien, maar de aanschaf van hulpmiddelen voor Callie en Carter blijkt in de praktijk erg lastig. "In een normale babywinkel verkopen ze helaas geen dingen voor Siamese tweelingen, dus moet eigenlijk alles voor onze dochtertjes op maat worden gemaakt", vertelt de moeder aan Amerikaanse media. "Het gaat in dat geval niet alleen om basisbenodigdheden zoals stoeltjes, wandelwagentjes maar natuurlijk ook om kleding."

De aangepaste bouncer - kosten 400 euro - werd gemaakt door een therapeut die de zusjes meermaals per week begeleidt. Met het ding kunnen de zusjes hun beenspieren trainen, opdat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen staan en lopen. De verwachting van specialisten die de tweeling bijstaan, is dat de altijd vrolijke Callie en Carter dat uiteindelijk probleemloos zullen kunnen.

Het echtpaar is inmiddels een inzamelingsactie begonnen waarmee ze geld voor nog meer hulpmiddelen bijeen hopen te krijgen. Chelsea en Nick uit de conservatieve staat Utah kregen na een eerste echo van artsen het advies een abortus te laten doen, omdat de kindjes niet levensvatbaar zouden zijn. Zo'n ingreep wilde het koppel absoluut niet. Vervolgens werden de meisjes tegen alle verwachtingen in begin dit jaar via een keizersnede geboren.

Het stel heeft vooralsnog geen concrete plannen om Callie en Carter van elkaar te laten scheiden. Volgens artsen kan dat wel, omdat de kerngezonde tweeling geen vitale organen deelt.

