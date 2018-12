Peuter vindt dode muis in adventskalender mvdb

18 december 2018

Een Franse peuter heeft een vreemde ontdekking gedaan toen ze een chocolaatje wou nemen uit haar adventskalender van Milka. De kleine Mya (2) trof in het pakket een dode muis aan.

Mama Priscilla klaagde al eerder over de onverklaarbare stank, maar vond maar niet wat die veroorzaakte. De vrouw had de Milka-kalender twee dagen eerder gewoon in een supermarkt in het zuidwestelijke Franse departement Hérault gekocht. Ze stelde pas thuis vast dat een deel van de chocolaatjes ontbraken. Ze vermoedde een fabricagefout.

Het kleine klaagdier werd wellicht in de fabriek of in het distributiecentrum aangetrokken door de chocolade, maar kwam daardoor vast te zitten in de verpakking. Fabrikant Milka roept de vrouw op om haar aankoopbewijs bij te houden, zodat de chocoladeproducent de zaak verder kan uitklaren.