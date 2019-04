Peuter overleeft val van achttien meter mvdb

12 april 2019

12u24

Bron: AP 0 Bizar Een peuter heeft in een buitenwijk van de Amerikaanse stad Seattle als bij wonder een val uit een appartement overleefd. Het kindje viel woensdagmiddag van zes hoog en belandde 18 meter lager op het dak van een geparkeerde wagen.

Het jongetje van 20 maanden oud was luid aan het wenen toen de ambulanciers kwamen toegesneld. “Het teken dat hij nog steeds bij bewustzijn was”, verklaarde een politiewoordvoerder. Hij werd in ernstige, maar stabiele toestand naar het ziekenhuis overgebracht.



De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. De politie meent dat het jongetje alleen in zijn slaapkamer was, terwijl de moeder en twee andere kinderen zich in een andere ruimte bevonden. Het kindje moet tot een openstaand raam zijn gekropen en vervolgens het evenwicht hebben verloren.



Het kindje kwam op het dak van een geparkeerde Mazda terecht. De politie meent dat het autodak de val enigszins heeft kunnen breken. “Indien hij op het straatasfalt was beland, had hij het wellicht niet overleefd”, aldus de woordvoerder nog.