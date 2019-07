Peuter kruipt op lopende bagageband en verdwijnt achter de muur jv

25 juli 2019

10u54

Bron: NBC News 0 Bizar De mama verloor haar zoontje van twee of drie slechts “één seconde” uit het oog op de internationale luchthaven van Atlanta, beweert ze, en de jongen kroop nét dan op de bagageband. Het ventje verdween meteen achter de bekende plastic flappen, een beangstigend moment. Bewakingscamera’s filmden de dolle rit van de peuter.

De moeder was haar boardingpass aan het uitprinten aan een van de kiosken, toen haar zoontje (geboren in 2016) besloot op verkenning te gaan op Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Het jongetje slaagde erin via een onbemand loket van Spirit Airlines tot bij een lopende bagageband te geraken én er ook op te klauteren. De moeder sloeg alarm en een personeelslid stopte de band, maar het kind was niet meer te zien of te horen.

Op de videobeelden zien we de peuter nog verwoede pogingen doen om terug te kruipen tussen de bagagestukken, maar dat lukt hem niet. Uiteindelijk komt hij terecht in de controleruimte van de Transportation Security Administration (TSA), waar het personeel hem van de band kan pakken en in veiligheid brengen.

De jongen moest met een “ernstig gezwollen en gekneusde” rechterhand voor verzorging naar het ziekenhuis, maar kwam verder met de schrik vrij.