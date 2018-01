Peuter haalt halsbrekende toeren uit om uit haar kamer te ontsnappen, papa blijft radeloos achter Sven Van Malderen

26 januari 2018

12u23

Bron: Daily Mail 5 Bizar Ontmoet dé ontsnappingskoningin bij uitstek: dit tweejarige meisje haalt bijzonder halsbrekende toeren uit om toch maar uit haar slaapkamer te raken.

Eén veiligheidshekje voor de deur haalde niets uit. Dan maar twee exemplaren boven elkaar, dacht Wesley Quilty.

Eindelijk gemoedsrust? Helaas... Toen hij een luide knal hoorde, wist de vader meteen hoe laat het was. Hij ging haar opnieuw in haar bedje stoppen, maar haalde er ook zijn camera bij. Als ervaringsdeskundige bij uitstek wist hij immers dat er nóg een ontsnappingspoging zou volgen.

En inderdaad, met een indrukwekkende kracht baande zijn kleine 'Spiderman' zich een weg naar de vrijheid. Wesley bleef trots, maar vooral ook wanhopig achter. "We hebben een aapje op de wereld gezet", luidde zijn enige logische conclusie.

In de reacties klinkt naast bewondering ook onbegrip door. "Wat als ze gevallen was? Ze had zomaar haar nek kunnen breken", luidt het. Anderen geven dan weer 'handige' tips. "Gebruik prikkeldraad of zet elektriciteit op dat hekje."