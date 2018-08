Peuter (2) rookt veertig sigaretten per dag die zijn mama voor hem koopt kg

Bron: Daily Mail 60 Bizar De tweejarige Rapi Pamungkas uit Indonesië begon te roken nadat hij peuken opraapte op straat, en paft nu tot veertig sigaretten per dag. De rookwaren krijgt hij van zijn moeder, die zegt dat haar zoon anders in woede uitbarst.

Op straat in het Indonesische Sukabumi blijven voorbijgangers af en toe staan om de kleine Rapi nieuwsgierig te observeren. De jongen is amper oud genoeg om zijn eigen tanden te poetsen, maar steekt de ene na de andere sigaret op, en dat de hele dag door. Rapi raakte verslaafd aan nicotine nadat hij de peukjes oprookte die hij vond op straat. Oudere jongens hielpen hem telkens om ze opnieuw aan te steken.



Na enkele dagen volstonden de peuken niet meer en begon hij voortdurend sigaretten te vragen aan de klanten die het marktkraampje van zijn moeder voorbijkwamen. Velen onder hen vonden het gesmeek van de tweejarige wel schattig. Zo kon hij altijd aan een sigaretje geraken.

Twee pakjes per dag

Uiteindelijk plooiden ook zijn moeder en vader. Zijn moeder stopt hem naar eigen zeggen ongeveer twee pakjes per dag toe. “Het is duur want we moeten [de sigaretten] voor hem kopen. Hij doet het de hele dag door. Hij kan er zo’n veertig per dag roken”, aldus de 35-jarige vrouw. Wanneer hij rookt, drinkt de jongen overigens ook graag een kopje koffie.

Als ze hem dan toch een sigaret weigeren, loopt het mis, klinkt het. “Als Rapi geen sigaretten krijgt, kan hij niet slapen. Hij barst in woede uit en begint te huilen”, zegt zijn moeder. Om hem toch van zijn verslaving af te helpen, beloven zijn ouders dat ze de peuter binnenkort meenemen naar de dokter. Intussen paft hij nog even verder.