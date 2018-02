Peruviaanse gevangene ontsnapt door verwisseling met tweelingbroer TTR

14 februari 2018

12u28

Bron: The Guardian 0 Bizar Een 27-jarige gevangene in de beruchte Piedra Gordas-gevangenis in Peru heeft zijn tweelingbroer gebruikt om te ontsnappen. Alexander Delgado Herrer, die een celstraf van zestien jaar kreeg voor diefstal en aanranding, wandelde na de verwisseling als een vrij man naar buiten.

Nietsvermoedend bracht Giancarlo Steven Delgado Herrer zijn tweelingbroer een bezoek in de Peruviaanse gevangenis, waar zijn broer inmiddels twee jaar verbleef. Giancarlo had zonder het zelf te weten een drankje met een slaapmiddel opgedronken. Enkele uren later werd hij wakker in gevangenisplunje in de cel van zijn broer. Alexander was op dat moment nergens te bespeuren.

Door de kleren van zijn broer aan te trekken en zijn identiteitskaart te stelen kon Alexander zes bewaakte poorten passeren. Het enige verschil tussen de tweelingbroers was een stempel op de arm, iets wat alle bezoekers van de gevangenis krijgen. Niemand van het bewakingspersoneel merkte op dat de man die naar buiten wandelde geen stempel op zijn arm had.

Het was pas bij een vergelijking van de vingerafdrukken dat het personeel besefte dat de tweelingbroer van Alexander in de gevangenis was achtergebleven. Aanvankelijk was het onduidelijk of Giancarlo mee in het complot zat, maar al gauw werd duidelijk dat de man onschuldig was.

De Peruviaanse politie startte een klopjacht om de ontsnapte gedetineerde te vinden. Na meer dan een jaar werd hij uiteindelijk teruggevonden en overgebracht naar de gevangenis, waar de cipiers zijn cel momenteel streng bewaken. Alexander vertelde de agenten dat hij ontsnapte omdat “hij zijn moeder nog een keer wou zien”.

