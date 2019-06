Peperdure ‘supercars’ met een luchtje onder de hamer RL

23 juni 2019

01u33

Bron: The Independent, Sunday Times, Clarín 0 Bizar Autoliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij een wel heel bijzondere veiling. In Zwitserland worden maar liefst 25 zogenaamde ‘supercars’ geveild, waarvan de waarde op ruim 12 miljoen euro wordt geschat. Aan de wagens hangt echter meer dan een benzineluchtje.

Het gaat om bijzondere bolides van merken zoals Aston Martin, Ferrari en Lamborghini, maar ook luxe cabrio's en limousines van bijvoorbeeld Mercedes-Maybach en Bentley. De meeste wagens hebben nog geen duizend kilometer op de teller staan.

Lamborghini Veneno

De Veneno is de duurste supercar uit de collectie. Deze speciale editie werd ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de fabrikant alleen in de kleuren van de Italiaanse vlag uitgebracht: rood, wit en groen. Dit witte exemplaar heeft nog geen 325 kilometer op de teller staan, maar moet tussen de vierenhalf en vijf miljoen euro opleveren.

Koenigsegg One:1

Van dit zeldzame model, dat in 2014 werd gelanceerd, rijden maar zes exemplaren rond. De 1300 kilo wegende wagen heeft evenveel pk's. Het veilinghuis hoopt dat deze Zweedse bolide tussen de anderhalf tot twee miljoen euro zal opleveren.

Omstreden playboy

De supercars behoorden tot de privécollectie van Teodoro Nguema Obiang Mangue, de omstreden vicepresident van Equatoriaal-Guinea. De zoon van dictator Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - die het land sinds 1979 regeert - leidt al jarenlang het leven van een playboy.

Die levensstijl lijkt moeilijk te verenigen met het bescheiden salaris dat regeringsleden in het Afrikaanse land ontvangen. Equatoriaal-Guinea is echter één van de grootste olieproducenten van het Afrikaanse continent en er is geen transparantie noch toezicht op de verdeling van de opbrengsten. Volgens Transparency International is Equatoriaal-Guinea zelfs een van de meest corrupte landen ter wereld. Er zijn dan ook sterke vermoedens dat een deel van de opbrengsten uit de olie-industrie in de zakken van de familie Obiang zijn verdwenen.

Beslaglegging

In 2016 legde de Zwitserse justitie dan ook beslag op de 25 wagens van ’Teodorín’, omdat ze met gemeenschapsgeld zouden zijn gekocht. In 2017 werd de vicepresident eveneens door de Franse justitie veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk, omdat hij 155 miljoen euro verduisterd zou hebben om luxe villa's en auto's te kopen. Ook in de VS moest Teodorín afstand doen van een strandhuis in Malibu, een privéjet en een racewagen met een gezamenlijke waarde van ruim 62 miljoen euro.

De Zwitserse autoriteiten hebben dan ook beloofd dat de opbrengsten van de veiling geschonken zullen worden aan goede doelen in Equatoriaal-Guinea.

Wie de 25 wagens van dichtbij wil bekijken moet nog wel even geduld hebben. Op 27 en 28 september kunnen geïnteresseerden langskomen op de luxe Bonmont Golf & Country Club, gelegen bij het meer van Genève. De veiling zelf vindt een dag later plaats in een eeuwenoude abdij op het terrein.

Wie dat te ver weg vindt, kan ook in de online catalogus neuzen.