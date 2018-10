Paulina (23) liet haar navel weghalen om aan haar lief te schenken en alle contact met familie te verbreken jv

29 oktober 2018

12u35

Bron: The Sun 0 Bizar De 23-jarige Mexicaanse Paulina Casillas Landeros lag drie jaar geleden zo overhoop met haar familie dat ze een duidelijk statement wou maken. Ze liet haar navel chirurgisch verwijderen en verzond hem als geschenk naar haar toenmalig lief. Nu is het uit en heeft Landeros spijt. Ze bestempelt haar eigen daad als “onbezonnen en impulsief”.

Het boterde niet tussen Paulina Casillas Landeros uit het Mexicaanse Guadalajara in Jalisco en haar ouders. Die hadden kritiek op de veelvuldige tattoos, piercings en andere extreme aanpassingen aan het lichaam van hun dochter. Zo droeg Landeros een korset op haar rug, samengehouden door strak aangespannen touwen door piercings aan beide zijden van haar ruggengraat. Op haar onderbuik stond de veelzeggende tatoeage ‘My Body My Choices’ (mijn lichaam, mijn keuzes). Ze liet haar tong splijten en haar navel weghalen. Dat laatste was voor haar hét symbool om alle banden met anderen door te knippen, ook die met haar moeder. De verwijderde navel gaf ze als geschenk aan haar toenmalige partner, Daniel Ramirez. Een teken van haar liefde voor hem.

Litteken

Dat was drie jaar geleden. Landeros had toen veel woede in zich. Inmiddels heeft ze het bijgelegd met haar familie en is haar liefdesrelatie met Ramirez voorbij. Ze hield wel een blijvende mutilatie over aan haar weggehaalde navel, door een zware ontsteking. De schuld daarvan legt ze bij haar arts die haar niet goed had ingelicht over de verzorging van de wonde. Ze was dagenlang aan haar bed gekluisterd, kon zich amper bewegen en doorstond helse pijnen. De wonde genas uiteindelijk langzaam, maar zal toch nooit helemaal herstellen.

Aan The Sun zegt Landeros dat ze destijds stapelzot was van haar vriendje. “Hij steunde mij en loodste mij door moeilijke periodes. Hij heeft een ongelooflijke invloed op mij gehad.” De twee zijn nog altijd erg goede vrienden. Ramirez houdt zijn cadeau van toen ook bij, omdat hij weet wat de chirurgische ingreep betekende voor Landeros. Zelf beseft de Mexicaanse vandaag maar al te goed wat ze haar moeder in 2015 heeft aangedaan - “het moet vreselijk geweest zijn voor haar” - en zegt ze dat ze handelde in een opwelling. “We waren jong en dom, maar zo voelde ik mij nu eenmaal toen.” Haar litteken ziet ze als een “mooie herinnering aan hoe ik in elkaar zit”.