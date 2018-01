Patiënte blijkt na zes jaar toch niet aan ziekte van Crohn te lijden, wanneer oorzaak van haar buikpijn aan het licht komt kv

Een 41-jarige vrouw die vermoedelijk leed aan de ziekte van Crohn, blijkt nu toch niet met de aandoening te kampen. Aangezien de patiënte niet reageerde op de klassieke behandeling van de ziekte, besloten artsen een operatie uit te voeren. Daarbij ontdekten ze de echte oorzaak van haar probleem.

Het bijzondere geval wordt beschreven in een artikel in het British Medical Journal. De vrouw kampte met symptomen die vaak in verband gebracht worden met de ziekte van Crohn. De klachten werden steeds erger en de patiënte moest herhaaldelijk opgenomen worden in het ziekenhuis. Het werd duidelijk dat er een chirurgische interventie nodig was, stellen de auteurs van het artikel.

Artsen van het Heatherwood-ziekenhuis en Wexham Park-ziekenhuis in het Britse Berkshire kwamen tijdens de operatie twee stukjes plastic met het woord ‘Heinz’ tegen die de darmwand van de vrouw doorboorden. De stukjes, die afkomstig zijn van een zakje ketchup, zaten daar vermoedelijk al zo’n zes jaar.

De betrokken patiënte kon zich echter niet herinneren of en hoe ze ooit een plastic ketchupzakje had opgegeten.

Zodra de stukjes verpakking werden verwijderd, verdwenen de symptomen van de patiënte zo goed als onmiddellijk en vijf maanden na de operatie waren haar klachten nog niet teruggekeerd.

Volgens de betrokken artsen is het de eerste keer dat plastic in het spijsverteringsstelsel aanleiding vormt voor dezelfde symptomen als de ziekte van Crohn. “Het is belangrijk om alternatieve chirurgische diagnoses te overwegen bij patiënten met een vermoeden van de ziekte van Crohn die niet reageren op de klassieke behandeling,” stelt ze in het verslag.

