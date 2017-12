Pastafarian mag niet in piratenpak promoveren aan universiteit Wetenschapper is lid van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster Maarten van Ast

Michael Afanasyev draagt een vergiet op z'n identiteitskaart. Bizar Wetenschapper Michael Afanasyev mag zijn proefschrift op de Technische Universiteit Delft (TU Delft) niet verdedigen in een piratenpak. Dat oordeelt het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens. De teleurstelling bij Afanasyev is groot, maar opgeven is geen optie: "W aarom mogen andere mensen wel in een kimono op een promotie komen, en ik niet in mijn priesterkostuum?"



Afanasyev is aanhanger van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster en vindt dat hij net als andere gelovigen recht heeft op bepaalde klederdracht. Daarom wilde de 'priester' zijn proefschrift aan de TU Delft gekleed in een 17e-eeuws piratenpak verdedigen. Piraten zijn volgens zijn kerk goddelijke wezens. "Het is een statement voor gelijke behandeling en tegen het voortrekken van bepaalde groepen", zegt Afanasyev. "Maar ondertussen geloven wij ook dat piraten heilige wezens zijn en is het piratenkostuum het ceremoniële kostuum van de pastafari-priester."



De TU Delft, een universiteit waar ook heel wat Belgen studeren, zag dat niet zitten en weigerde zijn verzoek. Het pak zou niet passen bij de formele ceremonie. Afanasyev stapte daarop naar het College omdat er sprake zou zijn van discriminatie.

Niet bekend genoeg

Het College oordeelt echter dat er geen sprake is van discriminatie op basis van geloof. Hoewel in het midden wordt gelaten of het pastafarisme als officieel geloof moet worden gezien, stelt het College dat het piratenkostuum in ieder geval 'niet in brede kring wordt gezien als een uiting daarvan'. Afanasyev is als priester dus niet verplicht bij officiële gelegenheden een piratenkostuum te dragen. Bovendien zou hij niet hebben kunnen uitleggen waarom de promotiezitting een geschikt moment is om zijn geloof te onderwijzen. Hij beschikt zelf ook niet over een piratenkostuum en heeft dat nog nooit eerder op een ceremoniële bijeenkomst gedragen. De TU Delft mag de klederdracht dus weigeren.



Afanasyev snapt er niks van. "Als het College even op Google had gekeken, had het legio voorbeelden gevonden van pastafari-priesters." Dat het geloof niet bekend genoeg is om de klederdracht toe te staan, levert volgens hem een vicieuze cirkel op. "Als het nergens toegestaan wordt, dan komen we ook nooit aan bekendheid." Hij vindt nog altijd dat er sprake is van discriminatie. "Andere mensen krijgen wel bepaalde rechten en ik niet, in een vergelijkbare situatie."

Vergiet

Afanasyev geeft zijn strijd niet op. Hij gaat opnieuw met de universiteit om tafel om te kijken hoe hij tijdens de zitting toch uiting kan geven aan zijn geloof. Een van de mogelijkheden zou dragen van het opmerkelijk hoofddeksel van de pastafari kunnen zijn, het vergiet. Of dat wél mag, is voor Afanasyev totaal onduidelijk. "In eerste instantie mocht het niet, maar een woordvoerder van de universiteit zei in de media dat het waarschijnlijk wel is toegestaan. Ik hoop binnenkort uitsluitsel te krijgen."

De universiteit liet eerder weten dat er, 'binnen de bij de plechtigheid passende kledingvoorschriften', wel ruimte is voor een accent uit de persoonlijke levenssfeer, zoals een keppeltje of hoofddoek. "Een ingetogen hoofddeksel dat uiting geeft aan de overtuiging van betrokkene en recht doet aan het ingetogen karakter zou de universiteit bijvoorbeeld mogelijk wel toestaan", aldus een woordvoerder.