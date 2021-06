Passagiers overmeesteren man die dreigt vliegtuig te laten crashen

Vriendin­nen bengelen met hun boot vervaar­lijk over rand van afgrond: “Ze hadden het te druk met kletsen en misten zo waarschu­wings­bor­den”

12 juni Vier vrouwen moesten gisteren uit een benarde positie in hun gehuurde elektrische motorboot gered worden. Ze waren in Austin (Texas) op de bovenkant van een dam vast komen te zitten en het bootje helde al gevaarlijk over de afgrond. Volgens de betrokken reddingsdiensten hadden de vriendinnen het te druk met kletsen en hadden ze daardoor de waarschuwingsborden gemist.