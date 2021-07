Passagier wil vliegtuigdeur open tijdens vlucht. Personeel plakt haar aan stoel met ducttape

Wereldpri­meur: deze kever kan onderstebo­ven onder water lopen

9 juli In Australië is voor de eerste keer ooit een kever waargenomen die ondersteboven onder het water kan lopen. Het was een wetenschapper die het beestje per toeval ontdekte. Mogelijk wil de kever met deze unieke manier van lopen, ontkomen aan roofdieren.