Passagier Ryanair is wachten beu en springt uit nooduitgang Joeri Vlemings

09u16

Bron: Telegraph 3 screenshot YouTube/AIRLIVE net Bizar Een passagier van de lowcostmaatschappij Ryanair wou niet langer wachten om het vliegtuig te verlaten en besloot de deur van de nooduitgang te openen en op de vleugel te springen. Door zijn ongeduld riskeert hij een fikse boete.

De Ryanairvlucht was maandagavond vertrokken vanop Londen Stansted en met een uur vertraging aangekomen in Malaga. De passagiers moesten op de Spaanse luchthaven opnieuw lang wachten om van het vliegtuig te stappen, en dat werd de man duidelijk te veel.

Het grondpersoneel kon uiteindelijk de man weer in het vliegtuig doen kruipen, waar hij moest blijven tot de politie arriveerde. Die noteerde de gegevens van de weerbarstige passagier, zonder hem te arresteren. Het bleek om een 57-jarige Pool te gaan die in Malaga woont. Hij mag een stevige boete van minstens vier cijfers in zijn brievenbus verwachten.

Een andere reiziger, Fernando Del Valle Villalobos, filmde de ontsnappingspoging van de Pool langs de nooduitgang. Hij getuigde dat Ryanair geen enkele uitleg gaf voor het half uur wachten in Malaga terwijl het vliegtuig al aan de gate stond.