Passagier opent tijdens taxiën nooduitgang en glijdt samen met partner en hulphond uit vliegtuig

Spektakel gisteren op de bekende luchthaven van La Guardia in New York. Een man opende tijdens het taxiën van het vliegtuig de nooduitgang en gleed naar beneden het tarmac op. Hij deed dat samen met zijn partner en zijn hulphond. Het koppel werd opgepakt. Het is niet duidelijk of en waarvan ze zullen worden aangeklaagd.

Brian Plummer was als passagier van vlucht 462 van Delta Air Lines naar Atlanta een bevoorrechte getuige van wat zich gisteren op het vliegtuig afspeelde. Een koppel met een grote hulphond wou maar geen vaste plaats innemen in het vliegtuig dat niet volgeboekt was. Toen het toestel begon te taxiën stond de man recht en weigerde hij weer te gaan zitten. Aan de crew zei hij dat hij kampte met PTSS of posttraumatische stressstoornis en dat hij zou flippen als hij zou gaan neerzitten. De man wandelde naar het voorste gedeelte van het vliegtuig en Plummer kon hem niet meer zien.

Even later voelde Plummer dat het vliegtuig schokkend tot stilstand kwam. De crew vertelde de andere passagiers dat de man in kwestie een cabinedeur had geopend en zo de noodglijbaan had geactiveerd. Samen met zijn vrouw en hond was hij zo uit het vliegtuig geglipt. Het koppel mocht het daarna gaan uitleggen. Mogelijk zal Delta hen voor altijd van hun vluchten weren.

De andere passagiers werden weer van het vliegtuig gehaald en op een nieuwe vlucht gezet. Het vertrek van Plummer naar Atlanta liep zo enkele uren vertraging op.

Dit gebeurt niet elke dag, maar het is ook niet de eerste keer. Een bekend geval is dat van steward Steven Slater begin augustus 2010. Hij beweerde een aanvaring met een passagier te hebben gehad op een vlucht van Pittsburgh naar New York City. Na de landing op de J.F. Kennedy-luchthaven kondigde hij via de intercom van het vliegtuig aan dat hij er na een carrière van meer dan 20 jaar de brui aan gaf. Hij ontsnapte via nooduitgang en de glijbaan, smeet zijn das op het tarmac en was weg.