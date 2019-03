Passagier knijpt automobilist de keel dicht “omdat hij in maart kerstliedjes zong” mvdb

11 maart 2019

13u43

Bron: KDKA 0 Bizar Een Amerikaan die meereed in een auto, heeft de bestuurder de keel dichtgeknepen omdat deze maar niet stopte met het zingen van kerstliederen. De automobilist verloor bijna het bewustzijn.

Verdachte Clayton Lucas (25) reed vorige maandagochtend mee in een zevenzitter in de plaats East Deer Township, ten noordoosten van de stad Pittsburgh (Penssylvania). De twintiger was volgens het plaatselijke tv-station KDKA opgehaald om deel te nemen aan een groepstherapie.

Het is niet duidelijk of hij het slachtoffer, wiens identiteit niet werd vrijgegeven, kende. Tussen de twee ontstond een serieuze woordenwisseling over de liedjes die de automobilist uit volle borst zong. Het incident bereikte een kookpunt toen Lucas de keel van de bestuurder dichtkneep. Hij drukte zo hard dat de man ei zo na bewusteloos raakte. De onfortuinlijke man kon nog wel het voertuig veilig tot stilstand brengen. Lucas en de automobilist waren de enige inzittenden.

De gealarmeerde politie merkte bij de kerstfan wel degelijk sporen van wurging aan. Hij vertoonde ook bloeddoorlopen ogen. Of hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht, is niet duidelijk.

Lucas verzette zich hevig en werd na te zijn uitgestapt tegen de grond gewerkt. Hij verklaarde aan de politie dat je in maart - op maandag 4 maart lag Kerstmis 69 dagen achter ons - geen kerstliederen meer zingt. De twintiger zit in de cel en verschijnt binnenkort voor rechter.

