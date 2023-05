Passagier die te laat komt doet bommelding: iedereen moet van vliegtuig

Spaanse influencer smult van spaghetti met eigen kraakbeen: “Geen superkrach­ten gekregen”

Paula Gonu (30), een populaire Spaanse influencer, maakte vorige week in een podcast bekend dat ze een deel van haar eigen knie had verwerkt in een spaghetti bolognese, en die vervolgens had opgegeten. Tijdens een knieoperatie verwijderde de chirurg Gonu’s meniscus, een schijfje kraakbeen. Die mocht ze na afloop ook mee naar huis nemen, waar het in een bord pasta belandde. “Ik wilde het terug ‘inbrengen’”, verklaarde de influencer.