Passagier cruiseschip eist volledige terugbetaling van reis wegens "gesnurk van luidruchtige buren" Joeri Vlemings

13 juni 2018

08u30

Bron: Sydney Morning Herald 4 Bizar Nee, Brendan Ritson en zijn partner vonden hun elfdaagse cruise eind 2016 van Sydney naar Fiji niet leuk. Hun vakantie werd verpest door het lawaai van hun buren, een moeder en haar dochter. Ritson stapte naar de rechter om een volledige terugbetaling van hun reis, zo'n 2.100 euro, te eisen. Hij ving tot tweemaal toe bot.

11 december 2016. Al tijdens de eerste nacht op het cruiseschip van Royal Caribbean ontdekte Brendan Ritson en zijn vrouw een waterlek in hun cabine. Het koppel kreeg een upgrade naar een chiquere, duurdere kamer. Maar na drie nachten installeerden een moeder en haar dochter zich naast de cabine van de Ritsons. Het vertrek was eigenlijk in twee kamers verdeeld, met een tussendeur als scheiding. Eerder geschikt voor een gezin dan voor twee vreemde stellen, aldus Brendan Ritson.

De man vond zijn buren ook nog eens erg storend, omdat ze veel lawaai maakten. Ze "snurkten, praatten luid, maakten ruzie met elkaar en gebruikten schuttingtaal", beweerde hij. Ritson deed, acht dagen ver in de cruise, zijn beklag daarover bij het management. Hij kreeg meteen een andere cabine aangeboden, van de prijsklasse die hij oorspronkelijk geboekt had. Maar daar wou Ritson niet van weten, omdat hij een upgrade had gehad. Er waren geen andere kamers vrij.

Onredelijk

Die nacht ging hij opnieuw klagen, mocht hij opnieuw naar een andere cabine, weigerde hij opnieuw. Er werd de volgende dag een nieuwe cabine vrijgemaakt voor hem. Ritson zou nog laten weten of hij al dan niet wou verhuizen. Die avond klaagde hij nog maar eens. Het laatste aanbod kreeg Brendan Ritson op de laatste dag. Toen was het voor hem te laat, want de vakantie was al "verpest".

In april wees de rechtbank de zaak af, maar Ritson ging in beroep. Het gevorderde bedrag werd verlaagd naar nog enkel de accommodatiekosten, zo'n 1.570 euro. Maar ook in beroep stuurde de rechter Ritson wandelen. Dat de buren Ritsons vakantie om zeep hadden geholpen, wou de rechter nog aannemen, maar hij nam aanstoot aan het feit dat Ritson pas vijf dagen na de intrek van de dames in de kamer van de dubbele cabine begon te klagen en vooral aan de "onredelijke weigering" van Ritson om te verhuizen, "wat nochtans alle problemen zou opgelost hebben".