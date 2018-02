Passagier blijft maar winden laten, piloot moet noodlanding maken LB

18 februari 2018

10u25 0 Bizar en piloot van Transavia Airlines zag zich vorig weekend genoodzaakt een noodlanding te maken nadat in het vliegtuig een ruzie was uitgebroken omtrent een man die maar niet ophield met winden laten. Het incident deed zich voor tijdens een vlucht van Dubai naar Schiphol.

De flatulentie van de man viel niet in goede aarde bij de twee Nederlanders die naast de man zaten. Ze maakten hem attent op zijn storend gedrag, maar de man bleef winden laten. De bemanningsleden van de Nederlandse lagekostenmaatschappij weigerden tussenbeide te komen. Ondanks een waarschuwing van de piloot, brak een handgemeen uit tussen de mannen. Daardoor werd de vlucht omgeleid naar de luchthaven van Wenen, waar de piloot een noodlanding maakte. De politie kwam met honden aan boord van het vliegtuig en pakten twee zussen en twee mannen op nadat de piloot melding had gemaakt van de dolgedraaide passagiers.

De twee vrouwen klagen de vliegmaatschappij aan. Zij beweren niets fouts te hebben gedaan en noemen hun verwijdering van het vliegtuig "vernederend". De twee vrouwen Nederlands-Marokkaanse vrouwen kwamen terug van een vakantie in Dubai.

Nora Lacchab (25) in De Telegraaf: "Wij hadden niets te maken met de hele situatie, wij distantiëren ons daarvan. Denken ze misschien dat alle Marokkanen voor problemen zorgen? Wij kenden die mannen niet, we hadden simpelweg pech dat we op dezelfde rij in het vliegtuig zaten. Wat ik wel kan zeggen, is dat de bemanning de zaak uitlokte en de situatie verergerde".

De vier aangehouden passagiers zijn terug vrijgelaten omdat ze geen Oostenrijkse wetten overtraden. Ze worden echter niet meer toegelaten op Transavia-vluchten. Volgens de luchtvaartmaatschappij waren de twee vrouwen wel betrokken bij het handgemeen. "Onze bemanning moet een veilige vlucht verzekeren. Als passagiers voor gevaar zorgen, moeten ze meteen tussenbeide komen. Daarvoor zijn ze opgeleid. Zij weten heel goed waar de grenzen liggen. Transavia staat achter de bemanning en de piloten", zo laat de maatschappij weten.