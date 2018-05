Pas getrouwd, maar bruidegom vraagt kwartier na huwelijk al scheiding aan TTR

24 mei 2018

00u09

Bron: Daily Mail 2 Bizar Wat een heuglijke dag moest worden, draaide uit op een grote teleurstelling. Een man uit Dubai vroeg de scheiding aan nadat hij amper een kwartier getrouwd was. De oorzaak? Een hevige discussie met zijn schoonvader.

Voor het huwelijk hadden de man uit Dubai en zijn schoonvader een akkoord gesloten. De schoonvader zou het huwelijk van het verliefde koppel betalen, maar vroeg zijn schoonzoon toch om een bijdrage van zo'n 23.000 euro. De bruidegom betaalde 10.000 euro nog voor het huwelijk plaatsvond. De rest zou hij na het grote feest betalen.

Onmiddellijk nadat de huwelijkspapieren waren ondertekend, vroeg de schoonvader het resterende bedrag. De bruidegom vroeg zijn schoonvader om even te wachten, zodat hij het geld kon afhalen. Maar de man wilde geen minuut langer wachten, waarna een felle discussie ontstond.

Vernederd

"Hij voelde zich vernederd door zijn schoonvader", vertelt de advocaat van de bruidegom. Hoewel hij nog maar net getrouwd was, wilde hij nog dezelfde dag scheiden. "Na een kwartier werd het huwelijk nietig verklaard", aldus de advocaat.

Een huwelijk dat slechts vijftien minuten duurt, lijkt extreem kort. Toch is het niet het kortste huwelijk ooit in Verenigde Arabische Emiraten. In 2012 scheidde een getrouwd koppel al na enkele minuten, omdat de bruid weigerde haar job op te geven. Dat idee deelde haar kersverse echtgenoot duidelijk niet.