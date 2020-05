Parkwachter wijst bezoekers op social distance en dan duwt iemand hem in het water Joeri Vlemings

05 mei 2020

13u01

Bron: CNN 4 Bizar Park Ranger Cassidy Stillwell ziet hoe een groepje bezoekers van een park in het Texaanse Austin de regels van social distancing aan de laars lapt en gaat hen dat rustig vertellen. Plots duwt een man in zwembroek de parkwachter het water in, waarna de dader het op een lopen zet. De 25-jarige man is toch aangehouden.



Het incident deed zich al vorige donderdag voor in het Commons Ford Ranch Metro Park in Austin. Enkele bezoekers waren volgens het politieverslag “onwettig aan het drinken en roken” aan Lake Austin. Het is niet duidelijk of ook de 25-jarige Brandon Hicks daarbij was. Wel is zeker dat Hicks de parkwachter in het water deed belanden, toen die de bende beleefd vroeg wat verder van elkaar te gaan staan. “Doen we”, “we begrijpen het” horen we in de video nochtans vanuit het groepje.

Maar Brandon Hicks had het blijkbaar niet zo begrepen op de tussenkomst van Stillwell. In zijn val sleurde Cassidy Stillwell zijn aanvaller mee het water in. Hicks kroop er snel weer uit en liep weg.



Volgens zijn advocaat heeft Hicks veel spijt van zijn daden. Hicks is voorlopig vrij na het betalen van 7.500 dollar (bijna 7.000 euro) borg. Hij moet op 19 juni voor de rechter verschijnen. Hij riskeert een celstraf van 180 dagen tot twee jaar.

De parkwachters moeten voortaan groepjes mensen per twee benaderen.