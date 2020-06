Park in Oregon genoemd naar opgeblazen aangespoelde walvis Joeri Vlemings

22 juni 2020

12u59

Bron: Fox News 3 Bizar ‘Exploding Whale Memorial Park’ is de nieuwe naam van een park in de gemeente Florence in de Amerikaanse staat Oregon. Een verwijzing naar de aangespoelde, rottende potvis die Florence vijftig jaar geleden besloot letterlijk te laten exploderen. Het regende toen even stukjes walvis in de directe omgeving.

De gigantische potvis lag in 1970 te rotten op het strand van Florence en de gemeente wist niet wat ermee aan te vangen. Mensen klommen op het karkas, raakten het aan, vielen er zelfs in. Er ontstond gevaar voor de volksgezondheid en begraven was geen optie. Dan maar opblazen met dynamiet, beslisten de beleidsvoerders.

In een filmpje dat nu vijftig jaar oud is, is het spektakel te zien. De ontploffing schoot stukken walvis de lucht in. Eén stuk was zo groot dat het een auto verpletterde die in de buurt geparkeerd stond. Op dat moment zagen de aanwezigen de humor er niet meer van in, volgens de toenmalige tv-verslaggever Paul Linnman.

Vorig jaar mochten de inwoners stemmen over een naam voor een recreatiesite. ‘Exploding Whale Memorial Park’ haalde het met 439 van de 856 stemmen van alternatieven als ‘Dune View Park’, ‘Bridge View Park’ en ‘Little Tree Park’. Er werd nog getwijfeld of het wel een gepaste naam zou zijn, maar op 13 juni werd het naambord toch geplaatst. Niet toevallig op 13 juni: het was toen dag op dag vijftig jaar geleden dat de potvis ontplofte.