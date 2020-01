Parisienne verhuurt appartement op AirBnb, huurders nemen dagenlang seksfilm op mvdb

19 januari 2020

00u13

Bron: Le Figaro 1 Bizar Haar appartement verhuren op Airbnb, is een nietsvermoedende Parisienne zuur opgebroken. De huurders gebruikten de flat van 45 m² in 2017 voor de opnames van een pornofilm.

De 35-jarige vrouw kreeg van de conciërge te horen dat verschillende buren hadden geklaagd over “aanzienlijke geluidshinder van seksuele aard”, zei ze aan de krant Le Figaro. De eigenares had haar appartement in het Parijse 16e arrondissement in oktober 2017 vijf dagen verhuurd.



Het resulteerde in een vijftig minuten durende seksfilm die gedeeld werd op de pornosite ‘Jacquie et Michel’. Nu meer dan twee jaar later, is die al bijna drie miljoen keer bekeken. De vrouw herkende op de beelden - tot haar ontsteltenis - het interieur en het terras.

De eigenares lichtte Airbnbn in, waarna de huurders niet langer gebruik konden maken van de diensten van de app. Ze ondernam ook juridische stappen tegen het pornobedrijf, maar verloor de rechtszaak. Haar nieuwe advocaat sleept nu de pornoactrice in kwestie voor de rechter. Dat proces staat pas in 2021 gepland.

Airbnb betaalde de vrouw al een schadevergoeding van 3.740 euro, genoeg geld om de sofa en het tapijt te vernieuwen. Haar advocaat eist een hoger bedrag.