Parenclub gebruikt ongevraagd hun foto's voor seksadvertenties: modellen krijgen bijna 900.000 dollar mvdb

17 september 2019

17u59

Bron: Miami Herald 0 Bizar Advertenties voor de swingersfeestjes van een Amerikaanse parenclub zijn jarenlang opgesmukt met foto’s van minstens 32 bikini- en lingeriemodellen. Probleem: de modellen waren hiervan niet op de hoogte gebracht en verleenden dus nooit toestemming. De rechter in Miami (Florida) kent hen een schadevergoeding van bijna 900.000 dollar (815.000 euro ) toe.

Privéclub Miami Velvet verspreidde flyers en adverteerde op websites en op socialemediakanalen. De professionele modellen hadden in de verste verte niets te maken met de swingersclub. Drie van hen zagen zelfs hun naam opduiken in de reclames. Miami Velvet liet het niet na om modellenfoto’s naast seksueel expliciet materiaal te plaatsen, waardoor de indruk werd gewekt dat de mannequins deelnamen aan de partnerruil. Bedoeling was om het ‘exclusieve’ karakter van de club te onderstrepen .



Een rechter gaf de modellen in 2017 al gelijk over de hele lijn. Het proces deze maand voor een federale rechtbank ging over de hoogte van de schadevergoeding. Een volksjury kende na twee uur beraadslaging de vrouwen een totaal bedrag van 892.500 dollar (bijna 900.000 dollar) toe. Het advocatenkantoor dat de modellen vertegenwoordigde, had een bedrag van 5,3 miljoen dollar (4,8 miljoen euro) gevraagd.



Eén van de betrokken modellen is de Pools-Amerikaanse Joanna Krupa. Zij was een kandidate in ‘Dancing with the stars’ en dook op in de reality-soap ‘Real Housewives of Miami’. De advocaat van de seksclub verklaarde dat ‘Miami Velvet’ hun advertenties en sociale media uitbesteedde aan een extern bedrijf.