Paraglider verliest controle en landt … in beerput Arne Adriaenssens

16 juli 2018

13u54

Bron: The Local 0 Bizar In Denenmarken maakte een paraglider een ongelukkige landing in een mestput. Waarom hij deze niet kon ontwijken, is nog niet duidelijk.

In het Deense Middelfart maakte een paraglider een wel erg ongelukkige landing. Hij en zijn parachute zette voet aan wel in het midden van een mesttank.

Volgens de lokale politie hield de man er geen verwondingen aan over, maar moest hij wel uit de tank geholpen worden. Waarom de man de put niet kon ontwijken is nog onduidelijk, maar kwaad opzet is alvast uitgesloten.

Al paraglidend zweef je met een parachute en zonder motor kilometerslang door de lucht. Je kan er duizenden kilometers de lucht mee ingaan.