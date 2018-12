Paraglider maakt onthutsende luchtbeelden van ravage na aardbeving Alaska sam

06 december 2018

15u47

Bron: KameraOne (Chris Reynolds / Caters News)

Drie dagen na de zware aardbeving van 30 november in Alaska vliegt Chris Reynolds uit Big Lake met zijn paraglider over een getroffen weg, die gewoon uit elkaar werd gereten. De aardbeving had dan ook een kracht van 7 op de schaal van Richter.

