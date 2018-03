Papa straft zoontje (10) omdat hij anderen pest. En laat hem in gietende regen naar school stappen sam

Een vader uit de Amerikaanse staat Virginia oogst uiteenlopende reacties met een video die hij maakte van zijn zoon. Bryan Thornhill liet de tienjarige Hayden door de regen naar school lopen wegens pestgedrag, en streamde dat alles live op Facebook.

Thornhill legt uit dat zijn zoon drie dagen niet meer op de schoolbus mag omdat hij daar andere kinderen pestte. "Hij was een kleine bully, dat tolereer ik niet en dat kan ik niet uitstaan", legt hij uit. Tijd dus voor een lesje, dacht hij.

Lachen

De man verplichtte de knul naar school te lopen, een afstand van een dikke anderhalve kilometer. "Het goeie nieuws is dat hij een vrij goed tempo aanhoudt, namelijk 6 mijl (9,6 km) per uur tot nu toe", grapt hij. "Ik wilde dit aan iedereen tonen en je even lekker laten lachen."

Beterschap

De aanpak werpt vruchten af, want Thornhill meldt dat het gedrag van zijn zoon al flink is verbeterd. "Hij heeft deze week geen problemen gehad op school, terwijl hij vorige week compleet uit zijn dak ging. Dit hier heet nu ouderschap", zegt hij nog in de video, die hij overigens filmde van achter zijn stuur. "We zullen er op de een of andere manier voor zorgen dat zijn leraars kunnen genieten van zijn gezelschap op school, dat hij zijn klasgenootjes niet stoort, enzovoort."

Reacties

De video ging viraal, en Thornhills aanpak krijgt zowel lof als kritiek. Sommige mensen tonen ook begrip voor de straf, terwijl ze de opname en de verspreiding van de video wel veroordelen. Vind jij het een goede straf? Laat het ons weten via de poll en in de reacties.

Poll Vind jij dit een goede straf? ja

neen

geen mening ja 88%

neen 8%

geen mening 4%