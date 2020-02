Panama vindt 5 ton cocaïne aan boord van drugsduikboot RL

22 februari 2020

02u10

Een lading van ongeveer vijf ton cocaïne werd woensdag in beslag genomen in Panamese wateren aan boord van een semi-duikboot, dat meldt de Panamese Luchtmacht (Senan).

Vier Colombianen werden gearresteerd tijdens de operatie, die 300 km ten noordwesten van Panama-Stad werd uitgevoerd. Het “zelfgebouwde” schip werd aangetroffen aan de Caribische kust van de provincia Bocas del Toro, grenzend aan Costa Rica. “Het is de eerste boot van dit type met een dusdanige hoeveelheid drugs” die werd opgespoord in Panama, aldus de lokale aanklager.

Drugssmokkelaars maken graag gebruik van dit soort schepen, omdat moeilijk te detecteren zijn zonder kennis vooraf of vliegtuigen om ze van bovenaf te spotten. De Panamezen werkten tijdens de operatie dan ook samen met de Colombiaanse marine, die onderstaande beelden publiceerde op Twitter. De Colombianen schatten de straatwaarde van de in beslag genomen verdovende middelen op omgerekend 155 miljoen euro.

Interceptado en el #Caribe artefacto tipo #semisumergible, en operación combinada entre @ArmadaColombia y @SENANPanama, cargado con 5 toneladas de cocaína. Se logró evitar el ingreso de más de 168 mil millones de dólares a organizaciones ilegales.



➡️ https://t.co/sSb1z0UJ9l pic.twitter.com/T1HTegDJ9z Armada de Colombia(@ ArmadaColombia) link

Recordvangsten

Panama, dat op de route ligt van productieland Colombia naar de gebruikersmarkt in de Verenigde Staten, vestigde vorig jaar een record: in 2019 werden 77,9 ton cocaïne en 12,9 ton marihuana in beslag genomen, aldus Panamese aanklager.

Ook in Colombia werd in september 2019 nog een smokkel-onderzeeër onderschept met 8.000 kilo cocaïne aan boord.

Eerder deze maand kondigde Costa Rica ook een recordvangst aan van meer dan vijf ton cocaïne, verborgen in een container met sierplanten bestemd voor de Nederlandse haven van Rotterdam.