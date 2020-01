Pak en das passen in deze kleerwinkel? Da’s dan 15 euro mvdb

23 januari 2020

00u23

Bron: El Correo -Nius Diario 0 Bizar Een kleerwinkel in de Spaanse stad Bilbao rekent vijftien euro aan, enkel en alleen om een pak en das te passen. De winkel wil zoiets doen tegen klanten die het ene kostuum na het andere uitproberen, uiteindelijk niets kopen en vervolgens een goedkoper pak online bestellen.

Eigenares Camino Azula Pascual en haar broer zijn de derde generatie van hun gelijknamige familiezaak die zich specialiseert in kostuums en smokings voor bruidegoms. Ze ziet met lede ogen aan hoe sommige heren een afspraak boeken, soms tot twee uur lang persoonlijk advies inwinnen om uiteindelijk met lege handen vertrekken en ergens anders het pak kopen.



Door vijftien euro aan te rekenen, hoopt Camino zulke klanten te weren. Indien de klant besluit om het kostuum te kopen en “alles in huis heeft om piekfijn te stralen op zijn trouwdag”, wordt de 15 euro afgetrokken van het eindbedrag. Maar, zo benadrukt ze aan verschillende Spaanse kranten, ze verplicht de heren niet tot een aankoop.



Camino wil met het initiatief ook de persoonlijke service van de kleinhandel in de verf zetten, “iets wat grote ketens of virtuele kledingwinkels niet kunnen.” De winkel is nog maar pas met de 15 euro vergoeding gestart. Geen enkele klant heeft volgens Camino al bezwaar gemaakt van de maatregel. Op sociale media ligt het anders, daar krijgt ze bakken kritiek.