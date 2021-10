Paaltjes maken nieuwe parkeerplaatsen in Bergen onbruikbaar

De Rue Antoine Clesse is na intensieve werken voortaan een straat waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Auto’s kunnen nog passeren en kunnen er parkeren, maar niet in het laatste stuk. Door de werkzaamheden was een probleem ontstaan met de indeling van de parkeerplaatsen. Geparkeerde auto’s stonden veel te dicht tegen de huizengevels. Bewoners die met een fiets of kinderwagen hun woning wilden verlaten, konden dat nog amper.



Het stadsbestuur heeft daarom tijdelijke paaltjes geplaatst. Gewoon de wegmarkering wegspuiten was geen optie, want de aannemer heeft gebruik gemaakt van witgekleurde straatstenen. Die moeten eerst opgebroken en vervangen worden door gewone tegels.



Eens gebeurd, kunnen de paaltjes verdwijnen, én zijn de vier parkeerplaatsen voorgoed weg. “Het was geen optie de parkeerplekken verder van de huizen af te plaatsen. Bewoners aan de overkant zouden dan bij het uitrijden uit de garages nog amper de straat kunnen opdraaien”, verklaarde bevoegd schepen Stephane Bernard aan La Dernière Heure.



Onnodig te zeggen dat foto’s van de paaltjes druk worden gedeeld op sociale media in Franstalig België.