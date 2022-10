Overvaller met duivelsmasker krijgt volle frietmand over zich in snackbar

Trumpfan gooit blik naar comédienne, maar haar geniale reactie gaat viraal

Ze staat al elf jaar op de planken, maar nog nooit stond Ariel Elias voor een vijandiger publiek dan afgelopen zaterdag. In Uncle Vinnie’s Comedy Club in Point Pleasant Beach (New Jersey) kreeg ze het aan de stok met enkele hecklers, mensen die haar lastigvielen.

14 oktober