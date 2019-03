Overvaller beziet banksaldo van slachtoffer en geeft geld meteen terug mvdb

19 maart 2019

13u14 0 Bizar Een overvaller met een hart, zo wordt in de Chinese pers de crimineel omschreven die op 16 februari toesloeg in een self-bank in de zuidelijke Chinese stad Heyuan.

De man ging gewapend met een mes het bankkantoor binnen en bedreigde de vrouw die aan het automaat geld stond af te halen. Ze moest haar afgehaalde 2.500 yuan (ongeveer 330 euro) afstaan. De overvaller vroeg ook om een bankafschrift af te printen, wat te zien is op bewakingscamerabeelden. De vrouw deed het gevraagde en overhandigde hem het papiertje.

Ze bleek niet bepaald een grootverdiener. De ongemaskerde vervaller zag hoe haar banksaldo na het afhalen was geslonken tot een nulsaldo. Reden genoeg om haar meteen het ontvreemde bedrag terug te geven. De overvaller verliet daarop al glimlachend het kantoor en vluchtte weg. De mislukte overval krijgt toch een staartje. De man, geïdentificeerd als ‘Deng’ - werd niet veel later opgepakt en zit nog altijd in voorarrest. Een schamele troost: veel Chinezen prijzen op sociale media zijn meelevendheid.

