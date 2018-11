Oudste VW Kever ter wereld rijdt na bijna 80 jaar weer rond Erik Kouwenhoven

24 november 2018

20u10

Bron: AD.nl 3 Bizar Toen Ondrej Brom een ​​oude Volkswagen Kever kocht die onder een boom stond weg te roesten, had hij geen idee dat dit het oudste nog bestaande productie-exemplaar was. De Tsjech vond een exemplaar dat nu het oudste nog bestaande productiemodel blijkt te zijn - chassisnummer twintig op een totaal van 21 miljoen.

Technisch gezien is het een KdF-Wagen Type 60 uit 1941, want de Volkswagen-naam kwam pas na de Tweede Wereldoorlog. Het voertuig heeft echter dezelfde vorm en kenmerken die zo geliefd zijn onder veel autoliefhebbers.

“Ik was student en zag deze auto onder een gigantische boom staan, met een laag klei tot halverwege zijn wielen", vertelt Ondrej. “De auto was van een vriend van mijn broer.” Het duurde nog eens negen jaar voordat Brom de Type 60 kon bemachtigen, waarbij hij meteen toesloeg toen de auto te koop kwam.



Helaas kon Brom de vraagprijs niet meteen betalen. “Ik rende naar het huis om mijn bankpas te halen, want ik had slechts 4.000 Tsjechische kroon in mijn portefeuille en de vraagprijs was 60.000 kronen (2.300 euro, nvdr). Gelukkig gaf de eigenaar me de tijd om naar de bank te gaan.”

Het was niet de eerste stap van Ondrej in de wereld van Volkswagens. Hij had al vier Kevers gehad en was zich niet bewust van de geschiedenis die zich onder de lagen patina bevond. Maar dankzij het beetje Volkswagen-kennis dat hij bezat, kreeg Ondrej al snel een voorgevoel dat de Kever in feite een auto uit het KdF-tijdperk was, maar het kostte hem veel moeite om het te bewijzen.

Na minutieuze verfverwijdering, röntgenfoto’s en chemicaliën van de politie, werd een chassisnummer gevonden onder lagen van vlekkerige roest, ingekerfd plaatwerk en afbladderende verf. Daar stond het: chassisnummer 20.



Enkele jaren later, in 2012, onderging de auto een complete restauratie, waardoor de auto er nu exact zo uitziet als toen deze 77 jaar geleden de fabriek verliet.