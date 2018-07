Oudste man ter wereld blaast 113 kaarsjes uit Arne Adriaenssens

26 juli 2018

11u20

Bron: Washington Post 0 Bizar In het Japanse Hoikkaido blaast de oudste man ter wereld vandaag 113 kaarsjes uit. Masazo Nonanka heeft die gezegende leeftijd naar eigen zeggen te danken aan het vele snoep dat hij in zijn lange leven naar binnen werkte.

De oudste man ter wereld is weer een lente ouder. Daarmee staat de teller nu op 113 jaren. Masazo Nonanka staat hiermee in het Guiness Book of Records als ‘oudste levende man ter wereld’. Hij kreeg die titel in April nadat de Spaanse Franicsco Nunez Olivera op 113-jarige leeftijd overleed.

Mocht Nonanka de oudste man ooit willen worden, moet hij toch nog even in leven blijven. Die titel staat op de naam van de Japanese Jiroemon Kimura die in 2013 op 116-jarige leeftijd overleed. De oudste persoon ooit was de Franse Jeanne Louise Calment die 122 jaar en 164 dagen op aarde rondliep.

Het geheim voor een een lang leven is volgens Nonanka het eten van veel snoep. Zijn familie liet alvast weten dat ook deze bijzondere verjaardag met aardig wat snoep in de bloemetjes zal worden gezet.